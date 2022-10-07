Aydilge... 'SÖZLERİN BİTTİĞİ YER'E ÇAĞIRIYOR! - Son Dakika
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Aydilge... 'SÖZLERİN BİTTİĞİ YER'E ÇAĞIRIYOR!

07.10.2022 18:38
Aydilge... 'SÖZLERİN BİTTİĞİ YER'E ÇAĞIRIYOR!

Türk rock müziğin önde gelen kadın vokal ve söz yazarlarından Aydilge, yeni şarkısı “Sözlerin Bittiği Yer” ile hayranlarıyla buluştu.

Aydilge'nin sözünü ve bestesini kendisinin üstlendiği yeni şarkısı dinleyiciyi yalnızlık ve terk edilme duygularının müzikle ifade edildiği bir yolculuğa çıkarıyor.

Rock tınılarını Doğu'nun mistik melodileriyle harmanlayan sanatçı, efkarlı nağmeleri rock müziğin isyankar gitar sololarıyla birleştirerek duyguların karmaşık ruh haline de gönderme yapıyor.

Dünyaca ünlü perdesiz gitar üstadı İlter Kurcala'nın gitarı adeta Aydilge ile beraber vokali üstlenirken, düzenlemede keman sanatçısı Utku Barış Andaç, yenilikçi bir yaklaşımla elektronik, alaturka ve rock öğelerini başarıyla birleştiriyor.

İlker Uzunalan yönetmenliğinde çekilen video klibin görüntü yönetmeni Kürşad Karakuş oldu.

Şarkı ile eş zamanlı yayınlanan video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp hem de kendine has üslubu, ses rengi, söz ve besteleri ile farklı ve özel bir yer edinmeyi başaran Aydilge'nin "Sözlerin Bittiği Yer" isimli şarkısı Avrupa Müzik markasıyla 7 Ekim tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

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Kaynak: Magazinkolik

Aydilge, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aydilge... 'SÖZLERİN BİTTİĞİ YER'E ÇAĞIRIYOR! - Son Dakika

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