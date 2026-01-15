Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var - Son Dakika
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var
15.01.2026 09:18
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in avukatı, tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini açıkladı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 15 Ekim'den beri tedavisi devam eden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili avukatı sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz haftalarda yapılan en son açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

AVUKATI SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Fatih Ürek cephesinden yeni bir haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında avukatından açıklama geldi.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajda; ''Bilindiği üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Tedavi süreci kısmi olarak olumlu seyretmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Son Dakika Magazin Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var - Son Dakika

SON DAKİKA: Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var - Son Dakika
