Ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan mutluluk pozları

İlişkilerine bir şans daha veren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti, uzun bir süre sonra önceki gün ilk defa köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz yıl ekim ayında sessiz sedasız barışmıştı. İlişkileri konusunda sessiz kalan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitmişti.

YENİ PROJESİ HAKKINDA KONUŞTU

Aylardır ortalarda görünmeyen Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti, önceki gün köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. 'Atatürk' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum. O role layık olmaya çalışıyorum. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum" dedi.

BİGE'DEN ARAS'A DESTEK

Bige Önal ise "Bir projeye hazırlanıyorum. Hatta şimdi provadan geliyorum. Ben Aras'ın 'Atatürk' rolünün altından kalkacağından çok eminim" diyerek sevgilisine destek verdi.