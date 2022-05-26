Ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan mutluluk pozları - Son Dakika
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Ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan mutluluk pozları

26.05.2022 08:27

Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal geçtiğimiz yıl ayrılık kararı almıştı. Aşklarına bir şans daha veren çift, önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacağı Atatürk dizisi hakkında konuştu.

İlişkilerine bir şans daha veren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti, uzun bir süre sonra önceki gün ilk defa köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz yıl ekim ayında sessiz sedasız barışmıştı. İlişkileri konusunda sessiz kalan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitmişti.

YENİ PROJESİ HAKKINDA KONUŞTU

Aylardır ortalarda görünmeyen Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti, önceki gün köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. 'Atatürk' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum. O role layık olmaya çalışıyorum. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum" dedi.

İlişkilerine Bir Şans Daha Verdiler! Böyle Görüntülendiler

BİGE'DEN ARAS'A DESTEK

Bige Önal ise "Bir projeye hazırlanıyorum. Hatta şimdi provadan geliyorum. Ben Aras'ın 'Atatürk' rolünün altından kalkacağından çok eminim" diyerek sevgilisine destek verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler! Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan mutluluk pozları - Son Dakika


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