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Ayşegül Aldinç: "Ben zamanla biriktim, demlendim, tatlandım" Yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç "Ben zamanla biriktim, demlendim, tatlandım.

Bir zamanlar 'seksi kadın' sıfatından rahatsızlık duyuyordum. Bir ret halindeydim. Hiçbir şeyi kafaya takmamayı öğrendim. Bu konuda incelenmesi gereken biri olabilirim" diyor.

Ev halinin en güzel ve gerçek hali olduğunu da vurgulayan şarkıcı, "Evimin kapısını çalsan beni benden istersin, o derece! Bu güzellik lanet biliyorsun.

Mesela bu sebeple karşı cins sana yaklaşamıyor. Ben bir sapyoseksüelim. Yalnızlık ise kendi seçimimdi. Yalnızlık seçilen bir şey olduğunda daha barışılabilir bir duygu" diye ekliyor.