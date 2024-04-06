Ayşegül Aldinç: "Ben zamanla biriktim, demlendim, tatlandım" Yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç "Ben zamanla biriktim, demlendim, tatlandım.
Bir zamanlar 'seksi kadın' sıfatından rahatsızlık duyuyordum. Bir ret halindeydim. Hiçbir şeyi kafaya takmamayı öğrendim. Bu konuda incelenmesi gereken biri olabilirim" diyor.
Ev halinin en güzel ve gerçek hali olduğunu da vurgulayan şarkıcı, "Evimin kapısını çalsan beni benden istersin, o derece! Bu güzellik lanet biliyorsun.
Mesela bu sebeple karşı cins sana yaklaşamıyor. Ben bir sapyoseksüelim. Yalnızlık ise kendi seçimimdi. Yalnızlık seçilen bir şey olduğunda daha barışılabilir bir duygu" diye ekliyor.
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Geçtiğimiz akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteriye; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ev sahipliği yaptı. Biletleri vakıf yararına satılan gösteriyi 300 kişi izledi. 120 dakika boyunca sahnede kalan Nilgün Belgün'ün performansı sık sık alkışlarla kesildi. Uzun süre alkışlanan sanatçıya gösteri sonunda Timur Erk ve Seval Ermiş tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.
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8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.
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