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Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular - Son Dakika
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Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, konservatuarda derslere girmeden mezun olduğunu ve bu yüzden de insanların kendisine düşman olduğunu anlattı.

02.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:21
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sayısız projede yer alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden oyuncu, konservatuardan nasıl mezun olduğundan bahsetti.

"KIYAMET KOPTU, BANA DÜŞMAN OLDULAR"

Kalaycıoğlu'nun "Görsel sanatlara ve oyunculuğa ilgin ne zaman başladı?" sorusuna cevap veren Şamlıoğlu, şunları söyledi: "İlgi hep vardı. Evimizin bahçesinin bir kısmı satılmış ve Bahar Sineması kurulmuştu. Her akşam yattığımda onu izlerdim. Aldığım bir tavsiyeden sonra mimarlık fakültesini bırakarak konservatuara gitmek istedim. Ailem de bunu destekledi. O dönem evliydim eşim tiyatrocuydu ve benim oyuncu olmamı istememişti. Oyuncu ve yönetmenlikteki temellerimi mimarlık fakültesinde attım.

Eskiden konservatuar orta ve yüksek diye iki bölümdü. Orta bölümü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosu'na girebiliyordun. O dönem yükseği dışarıdan bitirme gibi bir hak vardı. Ben haziran ayında ilk sınavlara, eylül ayında da ikinci sınavlara girdim. Ekimin sonunda da Adana Devlet Tiyatrosu'nda ilk oyunumun provasına gittim. Şaka gibiydi. Devlet Tiyatrosu'nda kıyamet koptu 'Bu kim, torpili nerede?', 'Biz yıllarca boşuna mı okud

uk?' diye. Bunun ilk örneği bendim. Bana düşman oldular."

Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
Ayşenil Şamlıoğlu\'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
YORUMLAR (2)
  • Aslan Yiğit: zaten her dizidede oynuyor sanki her dizide görmek zorundamıyız yeni yüzlere ihtiyaç var Yanıtla 4 6
  • Emrah Aktas: Sıkıntı yok değişen bir şey yok okuyup herşeyi bilen değil torpilli olan işi götürüyor belediyeler, üniversitesiteler,bir çok yer hep torpilli yeri , hiç bilgisi olmayan diploması olmayan profesörlere birifing veriyor normal bunlar Avrupa ülkelerine olsaydı o zaman yargı yolu olurdu biz Orta Doğu ülkelerinde normal ülkede bir çok kişi senin gibi, Allah'ım biz halkın yardımcısı olsun parası olana güzel her şey Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular - Son Dakika
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