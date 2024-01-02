Ayşenil Şamlıoğlu\'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sayısız projede yer alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu oldu. Oyunculuk kariyerinden bahseden oyuncu, konservatuardan nasıl mezun olduğundan bahsetti.

"KIYAMET KOPTU, BANA DÜŞMAN OLDULAR"

Kalaycıoğlu'nun "Görsel sanatlara ve oyunculuğa ilgin ne zaman başladı?" sorusuna cevap veren Şamlıoğlu, şunları söyledi: "İlgi hep vardı. Evimizin bahçesinin bir kısmı satılmış ve Bahar Sineması kurulmuştu. Her akşam yattığımda onu izlerdim. Aldığım bir tavsiyeden sonra mimarlık fakültesini bırakarak konservatuara gitmek istedim. Ailem de bunu destekledi. O dönem evliydim eşim tiyatrocuydu ve benim oyuncu olmamı istememişti. Oyuncu ve yönetmenlikteki temellerimi mimarlık fakültesinde attım.

Eskiden konservatuar orta ve yüksek diye iki bölümdü. Orta bölümü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosu'na girebiliyordun. O dönem yükseği dışarıdan bitirme gibi bir hak vardı. Ben haziran ayında ilk sınavlara, eylül ayında da ikinci sınavlara girdim. Ekimin sonunda da Adana Devlet Tiyatrosu'nda ilk oyunumun provasına gittim. Şaka gibiydi. Devlet Tiyatrosu'nda kıyamet koptu 'Bu kim, torpili nerede?', 'Biz yıllarca boşuna mı okud

uk?' diye. Bunun ilk örneği bendim. Bana düşman oldular."