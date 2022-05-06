Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak

06.05.2022 14:16

Bu akşam 24. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Aziz dizisinde Pierre'in saldırıya uğraması başta Aziz olmak üzere herkesin daha da gerilmesine neden olacak.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Aziz dizisinde maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşecek. Maskeli adam ise, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanacak.

AZİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Pierre'in evindeki aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor. Fransızların mal varlığına el koyduğunu duyan Adem büyük bir şaşkınlık yaşarken Galip Payidar tutuklanıyor. Feridun'un, "Sakın Aziz, böyle bir şey yapayım deme!" sözleri dikkat çekerken Pierre'in saldırıya uğradığı anlarda gerilim giderek yükseliyor. "Mevzu bahis vatan olunca gerisi teferruattır!" sözleri üzerine Aziz'in ne yapacağı ise merak konusu oluyor.

Efnan'ın Aziz'e sitem ettiği tanıtımda ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Ölümden dönen Dilruba'nın Efnan'dan ne istediği akıllarda soru işareti bırakırken Aziz, Feridun'a silahını doğrultuyor ve kim olduğunu sorguluyor. Pierre'in Mösyö Milan olarak tanıdığı Feridun'un gerçekte kim olduğu ise izleyicide de büyük merak uyandırıyor. Maskeli adam, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanıyor. Pierre'in maskeyi kaldırdığında kiminle karşılaşacağı heyecanla bekleniyor.

YORUMLAR
500
Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı Güldür Güldür Show'un yıldızından bir ilk: Sevgilisini paylaştı 'Astım ilaçları bağımlılık yapmıyor' 'Astım ilaçları bağımlılık yapmıyor'

Murat Yıldırm, Simay Barlas, Show Tv, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7
14:16 Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
13:59 Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık
13:54 Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir
13:50 Esenler'de Asiye'yi sokak ortasında öldüren katilin arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, "karnım aç" dedi
13:46 Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor
13:34 Otomobil pazarı verileri paylaşıldı: Yüzde 5,8 daralma var
13:28 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 14:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement