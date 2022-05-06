Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak - Son Dakika

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Aziz dizisinde maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşecek. Maskeli adam ise, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanacak.

AZİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Pierre'in evindeki aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor. Fransızların mal varlığına el koyduğunu duyan Adem büyük bir şaşkınlık yaşarken Galip Payidar tutuklanıyor. Feridun'un, "Sakın Aziz, böyle bir şey yapayım deme!" sözleri dikkat çekerken Pierre'in saldırıya uğradığı anlarda gerilim giderek yükseliyor. "Mevzu bahis vatan olunca gerisi teferruattır!" sözleri üzerine Aziz'in ne yapacağı ise merak konusu oluyor.

Efnan'ın Aziz'e sitem ettiği tanıtımda ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Ölümden dönen Dilruba'nın Efnan'dan ne istediği akıllarda soru işareti bırakırken Aziz, Feridun'a silahını doğrultuyor ve kim olduğunu sorguluyor. Pierre'in Mösyö Milan olarak tanıdığı Feridun'un gerçekte kim olduğu ise izleyicide de büyük merak uyandırıyor. Maskeli adam, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanıyor. Pierre'in maskeyi kaldırdığında kiminle karşılaşacağı heyecanla bekleniyor.