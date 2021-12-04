Azra Akın: Hukuki yollara başvurduk

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Arkadaşlarımızla beraber bir kutlama yaptık. Aslında doğum günlerimizi kutladık. Atakan'ın doğum günü 30 Kasım, benim de 8 Aralık. Eşim ile benim doğum günümü birleştirdik" dedi.

"KEŞKELERİM YOK"

40 yaşına bastığını söyleyen güzel oyuncu, gazetecilerin "Hayatınızda iyi ki mi çok yoksa keşke mi?" sorusuna gülümseyerek "Hayat bir deneyim ve bir yolculuk. Önemli olan yaşadığımız olaylardan bir şeyler öğrenmek. Hayata böyle baktığım için ne olduysa 'iyi ki oldu' diyorum." ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK"

Gazetecilerin "Geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğunuz bir ödül töreninin ardından dolandırılma haberleri çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akın, "Bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Mood Ödül Töreni düzenlenmişti.

Mood Ödül Töreni yetkilileri, Azra Akın'ın başkanı olduğu 'Umudum Olur Musun?' derneğine ünlülerden topladıkları eserlerin paralarını aktaracaklarını söyleyip, toz olmuşlardı.