Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı! Mahkemeden İbrahim Tatlıses\'i sevindiren karar

08.08.2025 11:32
Oğlu Ahmet Tatlıses'in "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığını öne süren İbrahim Tatlıses, açtığı davada haklı bulundu. Mahkeme, "atatlıses" ve "ahmettatlıses" markalarını hükümsüz sayarak sicilden silinmesine ve ilgili afiş, reklam ile ambalajlara el konulmasına karar verdi.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı gerginliklerle kamuoyunun gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, bu kez marka tescil davasıyla konuşuluyor. Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'in "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle açtığı davada mahkemeden haklı çıktı.

"TATLISES" MARKASI MAHKEMELİK OLDU

İddialara göre Ahmet Tatlıses, babasına ait olan "Tatlıses" markasını kendi lehine kullanarak Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu ve hem "atatlıses" hem de "ahmettatlıses" markalarının tescilini sağladı. Ayrıca bu süreçte "Tatlıses Kebap" adıyla restoranlar açarak markayı tescilli halinden farklı biçimde kullanmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Tatlıses ise, bu gelişmelerin ardından Tatlıses Prodüksiyon'a ait marka haklarının izinsiz şekilde kullanıldığını belirtti. Üstelik sanatçının iddiasına göre, şirketin marka patent vekili de bu süreçte şirketten bağımsız olarak Ahmet Tatlıses'e danışmanlık hizmeti sundu.

MAHKEME: MARKALAR HÜKÜMSÜZ, AFİŞ VE AMBALAJLARA EL KOYULSUN

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıl süren davanın sonunda, mahkeme İbrahim Tatlıses'i haklı bularak çarpıcı bir karar verdi. Kararda, Ahmet Tatlıses'in tescil ettirdiği "atatlıses" ve "ahmettatlıses" markalarının hükümsüz sayılmasına ve resmi sicilden silinmesine hükmedildi. Ayrıca bu markaların yer aldığı reklam, afiş ve ambalajlara da el konulması kararlaştırıldı.

AİLE İLİŞKİLERİ GERGİN SEYREDİYOR

Tatlıses ailesi, son yıllarda hem özel hayatlarıyla hem de ticari anlaşmazlıklarıyla sık sık gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı gerilim de hâlâ sıcaklığını korurken, şimdi de oğluyla yaşanan marka krizi aile içi çatlağın derinleştiğini gösteriyor.

