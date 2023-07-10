Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu - Son Dakika
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Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu

10.07.2023 08:41

Bahtiyar Memili, Yasak Elma dizisinden ayrılarak Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu. Yeni sezonda Pembe'nin adamı olarak karşımıza çıkacak olan Memili, dizinin merakla beklenen değişikliklerine katılacak.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'i başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanacak değişikliklerin merak edildiği diziye Yasak Elma'da oynayan Bahtiyar Memili, kadroya dahil oluyor.

PEMBE'NİN ADAMI OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin yeni bölümleri yine çok konuşulacak olaylara sahne olacak. Final bölümünde Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe, eşi Abdullah (Settar Tanrıöğen) ve onun aşık olduğu Alev'le (Müjde Uzman) yüzleşmişti. Yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı bir oyuncu canlandıracak. "Yasak Elma" dizisinde Sedai rolüne hayat veren Bahtiyar Memili, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu.

Adanalı oyuncu geçen sezon Cem Yılmaz'la bir akaryakıt firmasının reklamlarında kamera karşısına da geçmişti.

Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu
Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu
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Kızılcık Şerbeti, Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahtiyar Memili, Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti dizisine transfer oldu - Son Dakika
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