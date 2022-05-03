Bana 'Traktör Mosso' Derler! - Son Dakika
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Bana 'Traktör Mosso' Derler!

03.05.2022 23:07
Bana 'Traktör Mosso' Derler!

Melek Mosso, bayramın ilk gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle gazetecilerin karşısına çıkan şarkıcı, muhabirlerin bayramını kutladı.

Uzun zamandır benim için bayramlar sahnede geçiyor diyen Mosso, "İnsan ailesiyle geçirdiği o güzel günleri özlemiyor değil yani" şeklinde konuştu.

"TRAKTÖR MOSSO"

Yaz sezonunu çalışarak geçireceğini söyleyen Mosso," Biz hiç durmayacağız, şehir, şehir gezeceğiz. Ben herkese söylüyorum arkadaşlarım iyi bilir, traktör Mosso. Ben kendim taktım, alıştık artık. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun? Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım. Oradan bu ses gürül gürül çıkıyor" dedi.

"ARALARINDAN SIYRILMAK İNSANI ONORE EDİYOR"

Bergen albümünde seslendirdiği şarkının 5 milyona ulaştığını söyleyen Mosso, "Bizim için çok iyi bir şey, albümün en çok dinlenen şarkısı oldu. Ondan önce çıkan Yeni Türkü albümünde 'Karanfil'i söyledik, oda çok sevildi, insanlar tarafından. Orada bir şekilde sıyrılmak insanı onore ediyor" dedi.

Yaptığım işlerde emeğin karşılığını aldığımı düşünüyorum, diyen Mosso," Ne kadar çok dinleniyorsan benim için o kadar önemli. Beni ilgilendiren ne kadar büyük bir kitleye ulaşıyor. İnsanlar konuşsun diye değil de dinlesin diye benim şarkılarım" diye konuşup iddialı açıklamalarda bulundu. Mosso'nun bu sözleri akıllara Gülşen'i getirdi.

Albüm çıkarttıktan sonra tıklanma sayılarına bakıyor musunuz? sorusuna " Kendi bestem olduğu zaman o sayıyı merak ediyorum. Bir iki hafta ne yazmışlar ne kadar dinlenmiş diye bakabiliyorum. Baktıkça ilerlemediği için o yüzden sonrasında bakmıyorum" dedi.

Trıbute albümlerinde birden fazla sanatçı oluyor, içinizde de tatlı bir rekabet oluyor mu, tıklanma sayısı, beğeniler, geri dönüşler? sorusuna "Benim için öyle bir rekabet yok. Herkesin şahsına münhasır bir ses ve tarzı var. Farklı sesleri bir araya getirmek için bu tribute albümleri var. Tabi kendimi özel bir yerde hissediyorum çok dinlendiğinde" diye cevapladı.

Bana 'Traktör Mosso' Derler!
Bana 'Traktör Mosso' Derler!
Bana 'Traktör Mosso' Derler!
Bana 'Traktör Mosso' Derler!
Bana 'Traktör Mosso' Derler!
Bana 'Traktör Mosso' Derler!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bana 'Traktör Mosso' Derler! - Son Dakika


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