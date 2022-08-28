Sevgilim Dünyanın En Zengin İş Adamı - Son Dakika
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Sevgilim Dünyanın En Zengin İş Adamı

28.08.2022 15:56
Sevgilim Dünyanın En Zengin İş Adamı

Banu Alkan, geçtiğimiz gece Kuruçeşme Oligark adlı gece kulübü çıkışı görüntülendi. Alkan, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle ilgili iddialara da cevap verdi.

Kız kıza eğlenceye çıkan Afrodit, arabasını saatlerce bekledi. Banu Alkan'a şoförü 'Bir yere gidip geleceğim' demiş ve aracı orada bırakıp gitmiş. Telefonu kapalı olan şoföre ulaşılamayan Afrodit yaklaşık bir buçuk saat kapıda bekledi. Beklerken mekan görevlileri kendisine yoğun ilgi gösterdi ve saat 04: 00 olmasına rağmen özel isteğini yerine getirerek Alkan'a tatlı ikram ettiler. Şoför gelmeyince taksi ile mekandan ayrılma kararı alan Alkan, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Alkan "Kız kıza eğlenceye çıktık. Şoförümüz bizi bırakıp gitti. Bu yüzden taksi ile eve döneceğiz." dedi.

Banu Alkan, kendisinden 20 yaş genç Kemal Yıldız ile birlikteliğini ilan etmiş, kısa bir süre sonra da nişanlanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Banu Alkan'ın nişanlısıyla ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Alkan'ın iş adamı olarak tanıttığı nişanlısının işsiz olduğu ve engelli olmadığı halde engelli maaşıyla geçindiği iddia edildi.

KENDİNİ İŞ ADAMI OLARAK TANITMIŞTI

Canlı yayında Banu Alkan'ın, Kemal Yıldız'dan gelen evlilik teklifini kabul ettiği için çok pişman olacağını söyleyen Onur Akay "Adını Kemal Yıldız olarak tanıdığımız şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız'dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hala evli olduğu ve iki yaşındaki kızının annesidir. Kendisi Hollanda'da engelli parası ile geçiniyor. Banu Alkan da bir gün bana teşekkür edecek" diyen Onur Akay sözlerine şöyle devam etti:

"Doktor kontrollerine bastonla giderek, artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda'nın Roosendaal şehrinde 1+1 dairede kirada oturan Yıldız'ın ne bir işi ne parası ne evi ne de arabası var. Banu Alkan'ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş. ka hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesi ile dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır görmüyormuş bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım'ı oyuna getiriyormuş." demişti. Sevgilisi hakkındaki iddialar hakkında konuşan Alkan "Gerekli yerlere başvurduk. Dava açacağım." dedi. Yardım parası aldığı iddiası hakkında ise "Sevgilim Dünya'nın en zengin iş adamlarından birisi." diyerek taksiye bindi.

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Kaynak: Snob Magazin

Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilim Dünyanın En Zengin İş Adamı - Son Dakika

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