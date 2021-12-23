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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir? - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?

23.12.2021 14:05

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?

"BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?

Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?

Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?

Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?

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Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir? - Son Dakika Magazin


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