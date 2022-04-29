Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?

29.04.2022 08:57
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?

Dün akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Yaralanan Gabriel, tedavi altına alındı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Melis Babadağ gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam İlyas'ın suçsuz olduğu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlandı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi? Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı? Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Engin Altan Düzyatan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika
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