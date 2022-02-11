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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak? - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?

11.02.2022 09:10
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?

Dün akşam TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Pelin Akil gibi isimlerin rol aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda İlyas ve leventlerHüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başardı.

BARBAROSLAR 'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye'ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam'a ihanet eden Karabay'ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay'ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay'ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis'i engellemek için neler yapacaktır?

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Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak? - Son Dakika
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