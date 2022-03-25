Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu? - Son Dakika
Üye Girişi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?

25.03.2022 12:04
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümü TRT 1'de yayınlandı. Her perşembe ekrana gelen yapım izleyiciden tam not alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümde Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümü dün akşam ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosu ile dizi her perşembe seyirci karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümde Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir?

Hızır, Baba Oruç ve Antuan'ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir? Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?

Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir? Mesih Paşa'nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır'dan büyük bir tokat yemişti. Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas'a şimdi ne olacaktır?

Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır? Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa'ya ne yapacaktır?

YORUMLAR
500
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu? - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement