Nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi: Çok güzelsiniz, mutluluklar - Son Dakika
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Nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi: Çok güzelsiniz, mutluluklar

29.09.2022 09:27

Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyuran Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'dan yorum geldi. Çoruh, paylaşıma, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturarak Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

"REDDEDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFLE GELDİ"

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu, Instagram hesabından müjdeli haberi vererek "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Janset Paçal, Ecem Özkaya, Betül Demir, Yeşim Salkım, Yüsra Geyik ve Gonca Vuslateri gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.

Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsiniz

ESKİ EŞ ŞEVKET ÇORUH'TAN YORUM

Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına bir yorum da bir çocuğunun babası olan eski eşi Şevket Çoruh'tan geldi. Çoruh, 1993-2004 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin nikah paylaşımına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsiniz
Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsiniz
Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsiniz
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Günay Karacaoğlu, Şevket Çoruh, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi: Çok güzelsiniz, mutluluklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi: Çok güzelsiniz, mutluluklar - Son Dakika
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