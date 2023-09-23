Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye A kar ile evlendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu. Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.
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