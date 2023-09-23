Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi - Son Dakika

Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi

Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi
Son Güncelleme: 23.09.2023 08:18

Sevilen oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye A kar ile evlendi.

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu. Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.

İşte çiftin nikahından kareler...

Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile evlendi
Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile evlendi
Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile evlendi

Murat Ünalmış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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