Tuğba Özerk 1200 Kişilik Köye Can Suyu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğba Özerk 1200 Kişilik Köye Can Suyu Oldu

09.09.2022 19:59
Tuğba Özerk 1200 Kişilik Köye Can Suyu Oldu

Başarılı sanatçı Tuğba Özerk Afrika'da yaşanan kuraklık ve su krizine kayıtsız kalmadı.

Uganda'nın Iwangosa köyü ve Orta okuluna ilk su kuyusunu dualar eşliğinde açtıran Tuğba Özerk, bu davranışıyla büyük takdir topladı.

1200 kişinin yaşadığı köye örnek davranışı ile can suyu veren Tuğba Özerk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele açısından büyük önem taşıyan su kuyularının bölgede yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığını dile getirirken, ülkede daha önceden tespit edilen noktalarda kuyular açtırdı. Kazançlarıyla daha pek çok kuyu açtırma istediği dile getirdi.

Topraktan alkış ve dualar eşliğinde yeryüzüne fışkıran suyla mutluluk gözyaşları birbirine karışan köy sakinleri başarılı sanatçıya teşekkür ve minnet duyguları çektikleri fotoğraf ve videolarla dile getirdiler.

YORUMLAR
500
Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var Afyonkarahisar'da yaşlı kadının boğazını keserek katleden katil olay anını anlattı Afyonkarahisar'da yaşlı kadının boğazını keserek katleden katil olay anını anlattı Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber! Intel ve Broadcom'dan Wi-Fi 7 için sevindirici haber!
Kaynak: Snob Magazin

Tuğba Özerk, su, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Özerk 1200 Kişilik Köye Can Suyu Oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 19:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tuğba Özerk 1200 Kişilik Köye Can Suyu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement