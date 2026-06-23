Bayhan Gürhan Gençlerle Buluştu

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen şarkıcı ve eski Survivor yarışmacısı Bayhan Gürhan, şarkıları içinden geldiği gibi söylediğini belirterek, "Şarkı söylerken nasıl bir etki bıraktığımı çok fazla bilmiyorum çünkü şarkılara dalıp gidiyorum" dedi.

Eski şarkılara yaptığı yorumlarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bayhan Gürhan, Samsun Gençlik Platformu'nun düzenlediği söyleşide gençlerle bir araya geldi. Müzik kariyerinin ilk yıllarıyla bugünkü sanat anlayışını karşılaştıran Bayhan, zamanla eserleri daha bilinçli ve kontrollü yorumlamaya başladığını ifade etti.

Müziğin kendisi için sürekli bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayan Bayhan, dinleyicileriyle kurduğu bağın temelinde sevginin bulunduğunu söyledi. Bir işi severek, hissederek ve inanarak yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğini dile getiren sanatçı, "Söylediğim şarkılarla dinleyiciler arasında bağ kurmamı sağlayan şey sevgidir. Karşılıklı sevgi, birbirimizi sevmektir. Esas olan sevmek ve sevilmektir. Bir işi severek yaptığınızda, hissederek ve inanarak yaptığınızda o her zaman amacına ulaşıyor. Biz de sevgiyle alakalı amacımıza ulaştık ve böyle de devam ediyoruz" diye konuştu.

Sahnedeki performanslarını önceden planlanmış kalıplar yerine duygularıyla şekillendirdiğini belirten Bayhan, şarkıları seslendirirken kendisini müziğin akışına bıraktığını ifade etti. Sanatçı, "Şarkıları içimden geldiği gibi söylüyorum. Söylerken nasıl bir etki bıraktığımı çok fazla bilmiyorum çünkü şarkılara dalıp gidiyorum. Muhtemelen dinleyicilerle birlikte bütün bir duyguya ilerliyoruzdur. Anda yolculuk yapıyoruz. Şarkı söylerken de bir yolculuk içerisinde oluyoruz, anı yaşıyoruz" dedi.

Gençlere ayrı bir önem verdiğini de dile getiren Bayhan, kendisinden destek isteyen gençlerin yanında olmaya çalıştığını belirterek, "Gençleri ayrı seviyorum. Onları her zaman desteklemek için çaba sarf ediyorum. Bir şeyler yapmak isteyen, arzu eden gençler destek istediğinde her zaman onların yanında olmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN