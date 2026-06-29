Bengü, Samsun Kültür Yolu Festivali'ni coşturdu - Son Dakika
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Bengü, Samsun Kültür Yolu Festivali'ni coşturdu

Bengü, Samsun Kültür Yolu Festivali\'ni coşturdu
29.06.2026 11:15
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Bengü, Samsun'daki festivalde muhteşem bir performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı Bengü, Samsun'da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Bengü Samsun Kültür Yolu Festivali kapanış gününde Batıpark'ta sahneye çıktı. Festivalin final konserinde sahne alan Bengü, etkileyici sahne performansıyla festival coşkusunu taçlandırdı. Festival alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser boyunca "Gezegen", "Korkma Kalbim" ve "Saygımdan" gibi sevilen eserlerini seslendiren Bengü, güçlü yorumu ve enerjisiyle büyük beğeni topladı. Sanatçı, Batıpark'ta gerçekleşen konserde festivalin en renkli anlarından birine imza attı. Festival boyunca Samsun'un kültür, sanat ve gastronomi hayatına renk katan festival; konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere uzanan zengin programıyla her yaştan ziyaretçiyi sanatla buluşturdu.

Bengü konseriyle görkemli bir final yapan Samsun Kültür Yolu Festivali'nin ardından, Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanat yolculuğunu 6 Temmuz'a kadar Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sürdürecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bengü, Samsun Kültür Yolu Festivali'ni coşturdu - Son Dakika

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