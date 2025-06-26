\'\'Beni sandalye bacağıyla dövdü\'\' diyen eşinden Şırdancı Mehmet\'e büyük şok

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, kamuoyunun gündemine bu kez ailesiyle yaşadığı krizle geldi. Eşi Hanım Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca maruz kaldığı şiddet ve ihanet nedeniyle boşanma davası açtı.

"SANDALYE BACAĞIYLA DÖVDÜ" İDDİASI

Hanım Çubuk, dava dilekçesinde Mehmet Çubuk'un kendisine sürekli fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti. Özellikle 24 ve 29 Mayıs tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında Mehmet Çubuk'un, kırdığı sandalye bacağıyla çocuklarının gözü önünde eşine saldırdığı iddia edildi. Bu olayların ardından Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu ve 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEBİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hanım Çubuk'un İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, "Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etti" ifadelerine yer verildi. Çubuk'tan 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat talep edildi. Ayrıca 5 çocukları için toplam 1 milyon 200 bin TL nafaka istendi.

MAL PAYLAŞIMI VE TEDBİR KARARI

Mahkeme, Mehmet Çubuk'un bazı mal varlıklarına tedbir koyma kararı aldı. Hanım Çubuk ayrıca evlilik süresince edinilen malların yarısı için mal paylaşımı davası da açtı.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEMDEYDİ

Mehmet Çubuk, daha önce Türk Hava Yolları'na ait bir uçuş sırasında, kıyafetinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 aylık uçuş yasağı almıştı. Son olarak da eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.