Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Bennu Yıldırımlar\'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
15.02.2026 16:47
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın babası Vedat Yıldırımlar hayatını kaybetti. Acısını takipçileriyle paylaşan Yıldırımlar, "14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar'ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün…Seni çok seviyorum babacığım, senin beni sevdiğin gibi…" ifadelerini kullandı.

"Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Fikret" karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, babası Vedat Yıldırımlar'ın vefat ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Vedat Yıldırımlar'ın 14 Şubat Cumartesi günü doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

"OYSA BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN"

Babasının doğum gününde paylaşım yapan Yıldırımlar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet'in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için...

Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin.

Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar'ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı.

Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
