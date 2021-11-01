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Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı - Son Dakika

Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı

01.11.2021 11:39

Geçtiğimiz günlerde düğünde dolarların havada uçuştuğu Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Şarkıcının bir kadın hayranı sahneye çıkarak tam 3 bin dolar saçtı.

Başarılı şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne almış ve havaya saçılan dolarları görünce "Artan kurdan haberiniz yok mu? Biraz fazla oldu sanki" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti. Şarkıcı, aynı olayı bu sefer de konserinde yaşadı.

DAKİKALARCA DOLAR SAÇTI

Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mardini, peşe peşe şarkılarını seslendirirken bir kadın hayranı elinde bir topar dolarla sahneye çıktı. 3 bin dolar yani yaklaşık 29 bin TL ile sahneye çıkan kadın, elindeki 1 dolarları şarkıcının kafasından aşağı atmaya başladı. 1 dolarlık banknotlar halindeki paraların dökülmesi 7-8 dakikayı buldu.

Berdan Mardini'nin konserinde dolarlar havada uçuştu! Hayranı tam 29 bin TL saçtı

"BANA DOLAR MARDİNİ DİYEBİLİRSİNİZ"

Mardini'ye hayran olduğunu dile getiren genç kadın, "Feda olsun. Daha iyilerini hak ediyor" dedi. Şarkıcı "Artık bana Dolar Mardini diyebilirsiniz" diyerek espri yaptı.

Berdan Mardini'nin konserinde dolarlar havada uçuştu! Hayranı tam 29 bin TL saçtı

Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı

Berdan Mardini, Türk Lirası, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı - Son Dakika
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