Berdan Mardini, yeni şarkı ve klip hakkında açıklama yaptı

Berdan Mardini, önceki gün Bahçeşehir'de bir mekanın açılış gecesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK TARTIŞILACAK BİR ŞARKI VE KLİP GELİYOR"

Yeni şarkısından bahseden ünlü isim, "1 Şubat'ta yeni şarkımız çıkacak. Kuaförümün yeteneğini yıllar sonra fark ettim. Söz ve müziği kuaförüme ait. Çok büyük bir sürpriz var, anlatamam. Çok gündem olacak, tartışma konusu olacak bir şarkı ve klip geliyor" dedi.

"BENİ BİR KOKLAYIN ANLARSINIZ"

Mardini, sahibi olduğu kozmetik markası hakkında, "Markamıza geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlüler de dahil. Bir de kulaktan kulağa dolaşıyor. Mükemmel bir koku, beni bir koklayın anlarsınız. Kısa lafın özü beni koklayın" açıklamasını yaptı.

"İLK BÖLÜMDEN BELLİ OLDU"

Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nin çok konuşulan pavyon sahnesini yorumlayan ünlü isim, "Benim için öncelikle orada gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu diziden sonra çıkması çok önemliydi.

Arkadaşlarımın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor. Birilerinin iteklemesi lazım. Hikaye çok başarılı anlatılmış, hakikaten şarkı da çok güzel durmuş hikayenin arkasında.

Yılmaz (Erdoğan) abiyi tebrik ediyorum, güzel kaleme almış. Bundan sonraki bölümleri kaçırmak imkansız, bağımlısı yapacak. Birinci bölümden belli oldu. Başarılar diliyorum, bol reytingler" şeklinde konuştu.