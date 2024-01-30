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Berdan Mardini, yeni şarkı ve klip hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Berdan Mardini, yeni şarkı ve klip hakkında açıklama yaptı

Berdan Mardini, Bahçeşehir'de bir mekanın açılış gecesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, yeni şarkısı hakkında konuşarak, büyük bir sürpriz olduğunu ve çok tartışılacağını söyledi. Ayrıca, sahibi olduğu kozmetik markasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Mardini ayrıca, Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nin pavyon sahnesini yorumlayarak, hikayenin başarılı olduğunu ve bundan sonraki bölümleri kaçırmamanın imkansız olduğunu belirtti.

Berdan Mardini, yeni şarkı ve klip hakkında açıklama yaptı
30.01.2024 - 00:09,
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Berdan Mardini, önceki gün Bahçeşehir'de bir mekanın açılış gecesinde müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK TARTIŞILACAK BİR ŞARKI VE KLİP GELİYOR"

Yeni şarkısından bahseden ünlü isim, "1 Şubat'ta yeni şarkımız çıkacak. Kuaförümün yeteneğini yıllar sonra fark ettim. Söz ve müziği kuaförüme ait. Çok büyük bir sürpriz var, anlatamam. Çok gündem olacak, tartışma konusu olacak bir şarkı ve klip geliyor" dedi.

Berdan Mardiniden İnci Taneleri açıklaması Yeni bölümleri kaçırmak imkansız

"BENİ BİR KOKLAYIN ANLARSINIZ"

Mardini, sahibi olduğu kozmetik markası hakkında, "Markamıza geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlüler de dahil. Bir de kulaktan kulağa dolaşıyor. Mükemmel bir koku, beni bir koklayın anlarsınız. Kısa lafın özü beni koklayın" açıklamasını yaptı.

"İLK BÖLÜMDEN BELLİ OLDU"

Kanal D dizisi 'İnci Taneleri'nin çok konuşulan pavyon sahnesini yorumlayan ünlü isim, "Benim için öncelikle orada gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu diziden sonra çıkması çok önemliydi.

Arkadaşlarımın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor. Birilerinin iteklemesi lazım. Hikaye çok başarılı anlatılmış, hakikaten şarkı da çok güzel durmuş hikayenin arkasında.

Yılmaz (Erdoğan) abiyi tebrik ediyorum, güzel kaleme almış. Bundan sonraki bölümleri kaçırmak imkansız, bağımlısı yapacak. Birinci bölümden belli oldu. Başarılar diliyorum, bol reytingler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Magazinkolik
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