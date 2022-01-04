Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile bir albüm hazırlığı içerisine girdi. Katıldığı programda hem bu süreç hem de evliliklerinde yaşadıkları hakkında açıklamalar yapan Saat şu ifadeleri kullandı; ''Tanıştığımızda 27 yaşındaydım. Kafam karışıktı. Ama artık kararlarımdan eminim ve Kenan'ı çok iyi tanıyorum.''

''Birlikte yaratmak bizi çok besledi. Birbirimize yeniden hayran olma alanı tanıdık.''

''Kenan ile çok mutluyuz. O süreci yaşamak gerekiyordu. Evliliğin doğası gereği eşler bir zaman sonra birbirinin sınırlarını öğreniyor. Ama müzik bambaşka bir alan. O bana sakin bir şekilde müzikal doğruları anlatmaya çalıştı.''

''İnsanın kendi hayatında verdiği reaksiyonlar dizi diyaloglarına dönüyor. Hayatta her şeyi daha dramatik algılıyordum.''

''Şimdi müzikal olarak algıladığım daha mutlu bir dönemdeyim. Birbirimizi geri kazandık. Birlikte yaratmak çok besleyici. Kenan'ın varlığı benim için büyük bir şans.''