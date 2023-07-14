Tatil dönüşü ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi - Son Dakika
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Tatil dönüşü ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi

14.07.2023 10:16

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, yurt dışından dönüşte havalimanında görüntülendi. Beren Saat tekerlekli sandalyede olduğu için hayranlarını endişelendirdi. Kenan Doğulu ise soruları yanıtsız bırakarak eşinin görüntülenmemesi için çaba sarf etti.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına giderek kısa bir tatil yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, havalimanında görüntülendi. Gözlük ve şapka ile kamufle olmaya çalışan Kenan Doğulu soruları yanıtsız bırakırken tekerlekli sandalyede olan Beren Saat de "Ayak bileğimi burktum, iyiyim" demekle yetindi.

BASIN MENSUPLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Tatil dönüşü havalimanında Gazete Magazin tarafından görüntülenen Beren Saat'in tekerlekli sandalyede olması hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncu ayak bileğini burktuğu için aracına kadar tekerlekli sandalye ile giderken Kenan Doğulu da soruları yanıtsız bıraktı. Doğulu bir ara eşinin tekerlekli sandalyede görüntülenmemesi için de eliyle çekimi engellemeye çalıştı. Çifte eşlik eden bir adam ise basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Talihsiz kaza! Ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi
YORUMLAR (1)
  • Na Sa: Estetik ameliyatı olmuştur kesin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil dönüşü ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatil dönüşü ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi - Son Dakika
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