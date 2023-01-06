Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU! - Son Dakika
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Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU!

06.01.2023 17:39
Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU!

Berkay Şahin, 2023'ün ilk günlerinde alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üflememek için polisle tartıştığı iddia edilen Berkay'ın, iki yıl trafikten men edildiği öğrenildi.

ALKOLLÜ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ
Berkay Şahin önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'de eğlenmeye gitti.
Bulundukları mekanda alkol alan Berkay Şahin, alkollü halde direksiyon başına geçti.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!
Maslak'ta polis çevirmesine takılan Berkay Şahin, olay çıkardı ve polis memurlarıyla tartıştı.
Seyir halindeyken polisleri gören ünlü şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi.
Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve görüntülerin emniyette bulunduğu öğrenildi.
Şarkıcı Berkay trafikten iki yıl men edildi
Berkay Şahin, alkollü araç kullandığı için iki yıl trafikten men edildi.
Polis ekipleri işlemlerini yaptıktan sonra Berkay'ın arabasını çekici ile otoparka çektiler.
Şarkıcı ve eşi Özlem Ada Şahin'in, aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.
Şarkıcı Berkay trafikten iki yıl men edildi
İLK VUKUATI DEĞİL!
Berkay Şahin, 2018 senesinde eğlencenin dozunu kaçırarak, aracıyla trafiği birbirine katmıştı.
O dönem bir eğlence mekanından çıkarken görüntülenmiş ve alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmişti.
Ayakta zor duran Berkay Şahin, trafikte önce ters yönde gitti, daha sonra ise kırmızı ışıkta geçti.
O dönem büyük tepki çeken Berkay Şahin şu açıklamayı yapmıştı:


Kısa mesafe olduğu için yaptım, çok üzgünüm.
Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
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Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU! Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU! Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi

Özlem Ada Şahin, Berkay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berkay... EHLİYETİNE EL KONULDU! - Son Dakika

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