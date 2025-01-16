Oyuncu Berna Laçin, hayat pahalılığına isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Laçin, kargo ücretine ödediği ücret yüzünden sitemde bulundu.
Laçin paylaşımında "Küçücük bir kargo yolladım arkadaşıma 1 karış kutu gibi düşünün 1 kilo yok, 420 TL bu ne ya" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcıdan da yorum gelirken, bazıları "Her şey çok pahalandı" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Berna Laçin'den kargo ücretine sitem - Son Dakika
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