Beyaz Show, Nisan'da Geri Dönüyor - Son Dakika
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Beyaz Show, Nisan'da Geri Dönüyor

Beyaz Show, Nisan\'da Geri Dönüyor

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem olmuştu. Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show'la ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. 21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, 'Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz' dedi.

27.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
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Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show'la ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

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21 yıl devam ettirdiği Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacak olan Beyaz, "Çok yakın, Nisan'da başlıyoruz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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