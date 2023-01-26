Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i Lorin Merhart oldu - Son Dakika
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Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i Lorin Merhart oldu

26.01.2023 11:20

"Bihter" adıyla beyaz perdeye uyarlanmaya hazırlanan olan Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın ilk görgü tanığı olan Beşir'i canlandıracak oyuncu da belli oldu. Daha önce Çukur dizisinde oynayan genç oyuncu Lorin Merhart efsane karaktere hayat verecek.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film olacak. Filmin merak edilen kadrosu ise netleşmeye başladı.

BEŞİR'İ LORIN MERHART OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bihter, Behlül, Firdevs Hanım, Nihal ve Peyker'in ardından dizide Beşir rolünü oynayacak isim de belli oldu. Filmde Beşir rolünü daha önce Çukur dizisinde oynayan Lorin Merhart oynayacak. Çukur dizisinde Kutay rolünü oynayan Merhart, aynı zamanda Oscar kısa listesine kalan Serhat Karaaslan'ın Les Criminals'in (Suçlular) başrolünde yer alıyor.

Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Beşir'i Lorin Merhart oldu

Merakla beklenen filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.

LORİN MERHART KİMDİR?

Lorin Merhart 28 Ocak 1997 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Disney Channel'in ilk Türk sitcom projesi olan "As The Bell Rings" adlı projesinde, bunun yanında çeşitli tiyatro ve televizyon programlarında rol aldı. Lorin Merharteğitimine daha sonra "Drama Studio London'da" tiyatro eğitimi alarak devam etti. 2019 yılında Londra Drama Stüdyosu'nda profesyonel oyunculuk alanında lisans yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Bende Sıra " adlı kısa film projesi ile başlayan Merhart, 2012 yılında "Zil Çalınca" adlı dizide "Acar" rolünü oynadı. Daha sonra 2013 yılında "20 Dakika" dizisinde oynadı. 2018 yılında "A Girl Walks Into A Bar" ilk beyazperde filminde rol alan genç oyuncu, en büyük çıkışını ise "Çukur" dizisinde "Kutay" rolü ile yaptı.

Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Beşir'i Lorin Merhart oldu
Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Beşir'i Lorin Merhart oldu
Bihter adıyla filmi çekilecek olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Beşir'i Lorin Merhart oldu
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Son Dakika Magazin Merakla beklenen Aşk-ı Memnu filminin Beşir'i Lorin Merhart oldu - Son Dakika


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