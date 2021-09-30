Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi

Yer aldığı projelerdeki başarılısıyla sıkça adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 3 ay önce Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olmuştu. Samimi açıklamalar yapan Kalkavan, ihanet konusunda da çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

KALKAVAN: İLİŞKİDE YARAMAZ OLAN BENİM

Aldatma konusu hakkında konuşan Billur Kalkavan, "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim. 'Buğra seni aldatırsa ne yaparsın?' diyorlar ama bu ilişkide yaramaz olan benim. Ben çok şey yaşadım ondan şeytan dürtmedi. Geçmişimde aldattığım insanlar oldu" demişti.

BAHADIRLI: ALDATMA KARAKTER İŞİDİR

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Billur Kalkavan ve sevgilisi Buğra Bahadırlı, ihanet üzerine konuştu. Kalkavan'ın Haberler.com'a özel verdiği röportajın üzerine konuşan Bahadırlı, şunları söyledi: "Aldatma karakter meselesidir. Bir de insanın kendisini tanımasıyla ilgili bir durum. Kişiler kendi karakterlerini tanıyıp karşısındaki eşiyle birlikte uyum sağladığı zaman zaten ortada hiçbir problem kalmıyor. Önemli olan herkesin kendini bilmesi. Mış gibi davranmalar ilişkide sıkıntılar yaratıyor. Diyelim biz Billur'la birbirimizi hiç aldatmadık. Ama her gün birbirimize yalan söylüyoruz. Bence aldatmanın dibi bu. Bu kadınlar ve erkekler eşlerine her gün yalan söylüyor. Aldığın yalan bilgiler üzerine hayaller kuruyorsun ve sonrasında uyumsuzluk oluyor. Bu çok büyük bir aldatma. Aldatma çerçevesi sadece üreme bilinci üzerinden değerlendirilmemeli. Sevgi, aşk ve ilişki üzerinden de değerlendirilmesi lazım. Samimiyet orada başlıyor."