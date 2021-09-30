Üye Girişi
Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi - Son Dakika

Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi

30.09.2021 15:00

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında 3 ay önce "Aldatma konusu partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine yer veren Billur Kalkavan'a sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan cevap geldi. 2. Sayfa programında konuşan Bahadırlı, "Aldatma sadece üreme bilinci üzerinden değil sevgi ve aşk üzerinden de değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Yer aldığı projelerdeki başarılısıyla sıkça adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 3 ay önce Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olmuştu. Samimi açıklamalar yapan Kalkavan, ihanet konusunda da çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

KALKAVAN: İLİŞKİDE YARAMAZ OLAN BENİM

Aldatma konusu hakkında konuşan Billur Kalkavan, "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim. 'Buğra seni aldatırsa ne yaparsın?' diyorlar ama bu ilişkide yaramaz olan benim. Ben çok şey yaşadım ondan şeytan dürtmedi. Geçmişimde aldattığım insanlar oldu" demişti.

Billur Kalkavan'ın 'İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim' sözlerine sevgilisinden cevap geldi

BAHADIRLI: ALDATMA KARAKTER İŞİDİR

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Billur Kalkavan ve sevgilisi Buğra Bahadırlı, ihanet üzerine konuştu. Kalkavan'ın Haberler.com'a özel verdiği röportajın üzerine konuşan Bahadırlı, şunları söyledi: "Aldatma karakter meselesidir. Bir de insanın kendisini tanımasıyla ilgili bir durum. Kişiler kendi karakterlerini tanıyıp karşısındaki eşiyle birlikte uyum sağladığı zaman zaten ortada hiçbir problem kalmıyor. Önemli olan herkesin kendini bilmesi. Mış gibi davranmalar ilişkide sıkıntılar yaratıyor. Diyelim biz Billur'la birbirimizi hiç aldatmadık. Ama her gün birbirimize yalan söylüyoruz. Bence aldatmanın dibi bu. Bu kadınlar ve erkekler eşlerine her gün yalan söylüyor. Aldığın yalan bilgiler üzerine hayaller kuruyorsun ve sonrasında uyumsuzluk oluyor. Bu çok büyük bir aldatma. Aldatma çerçevesi sadece üreme bilinci üzerinden değerlendirilmemeli. Sevgi, aşk ve ilişki üzerinden de değerlendirilmesi lazım. Samimiyet orada başlıyor."

Billur Kalkavan'ın 'İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim' sözlerine sevgilisinden cevap geldi
Billur Kalkavan'ın İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim sözlerine sevgilisinden yanıt geldi

Billur Kalkavan, Buğra Bahadırlı, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'ın 'İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim' sözlerine sevgilisinden yanıt geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti 16:31 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı 15:54 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar

Son Dakika Haberleri
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksit teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı         
16:43
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement