5 Yıl Sonra Geri Döndü - Son Dakika
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5 Yıl Sonra Geri Döndü

16.08.2022 23:56
5 Yıl Sonra Geri Döndü

Bir dönem 'Dönüşüm muhteşem olacak' adlı şarkısı ile müzik dünyasına renk katan Kadir Tapucu yeni şarkısı ile 15 yıl sonra sahnelere geri dönüyor.

Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen Kadir Tapucu sözlerini Tuğba Baylan'in yazdigi 'Nefes almak için neden arıyor insan' adlı şarkıyı piyasaya çıkardığını söyledi.

Yeni şarkısının da eski şarkısı kadar iddialı olduğunu söyleyen Kadir Tapucu ufak arabasının faydasını fazlası ile trafikte yaşadığını belirtti.

Dönüşüm Muhteşem olacak adlı eski şarkısına yeni de bir cover yaptığını belirten Tapucu, 'o şarkıyı belki İbrahim Tatlises okuyacakti, şarkı ilk hazir olduğunda İbrahim Tatlises'e dinlemiştim, o da sözlerinde bazı değişiklikler yaparım demişti, söz yazarı Hakki Yalçın da bunu istemeyince şarkı bana nasip oldu, Dönüşüm muhteşem olacak şarkısını ben okudum' dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 Yıl Sonra Geri Döndü - Son Dakika

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