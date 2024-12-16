Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor - Son Dakika
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Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor

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Üç sezondur ekranlarda boy gösteren 'Yalı Çapkını' dizisinin mart ayının sonunda final yapması bekleniyor.

16.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:58
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Bir dönem reyting rekorları kıran ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizi, önceki sezonlarda yakaladığı başarı sayesinde final kararından vazgeçilerek bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak bu sezonki reytinglerin beklentilerin altında kalması, yapım ekibinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu konuşuluyor. İddiaya göre 'Yalı Çapkını'nın 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bu durumda mart ayının sonunda dizinin final yapması bekleniyor.

Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor

Yalı Çapkını, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yakup Turnagöl:
    Memlekette cinsellik içeren, aldatma olan, yiğen yenge ilişkisi olan v.s.. diziler her zaman ilgi gördü ve görmeye de devam edecektir. Çünkü halkta belirli bir kesim buna uygun görüş ve anlayışı bulunuyor. Onun için ne anlatsak boş bu saatten sonra. Ahlak bitmiştir, ama daha kötüsü bitmesinden rahatsız olmayan hatta memnun olan bir kitle ülkenin büyük bir bölümünü oluşturuyor maalesef. Hepimize geçmiş olsun. 36 1 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    farketmezki bir capkın biter öteki sapkın başlar…. 31 1 Yanıtla
  • Faruk K:
    Televizyonu hayatımdan çıkarmamda en büyük etkisi olan Türk dizi senaristlerine,ve ceplerini dolduran yapımcılara(tüccarlara) tesekkur ediyorum.. Bu dizinin ismini hiç duymadım hiç bir yerde gormedim. Ama haberin fotoğrafına bakarsan yine karakterli eğitim ön planda tutulduğu kalitesi yüksek bir diziymiş 24 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Saçma sapan dizi zaten. Yalı çapkını çocuğun yaa ile başlamadığı cümle yok. Her dakika her saniye atar gider yapıp duruyor. Sürekli ama sürekli arka fonda gerilim müziği bıktırıyor. Müziksiz tek bir saniye yok. Her sahne o müzikler var. Yeter daa.. 21 1 Yanıtla
  • Murat Akat:
    en nihayet bitiyor artık baymıştı 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalancının 11 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    iyi olmuş ahlaksız film 2 0 Yanıtla
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