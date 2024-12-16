Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor

Yakup Turnagöl:

Memlekette cinsellik içeren, aldatma olan, yiğen yenge ilişkisi olan v.s.. diziler her zaman ilgi gördü ve görmeye de devam edecektir. Çünkü halkta belirli bir kesim buna uygun görüş ve anlayışı bulunuyor. Onun için ne anlatsak boş bu saatten sonra. Ahlak bitmiştir, ama daha kötüsü bitmesinden rahatsız olmayan hatta memnun olan bir kitle ülkenin büyük bir bölümünü oluşturuyor maalesef. Hepimize geçmiş olsun.