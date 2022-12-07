Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı - Son Dakika
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Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı

07.12.2022 10:37

Bir Peri Masalı dizisinin başarılı oyuncusu Mustafa Mert Koç'un Taro Emir Tekin ile çektiği dövüş sahnesinde burnu kırıldı. Sosyal medya hesabından yaşadığı set kazasını anlatan oyuncu, "Emir Taro'nun yumruğu burnuma gelince 4 yerinden kırıldı" ifadelerini kullandı.

FOX TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinin başrol oyuncuları Taro Emir Tekin ile Mustafa Mert Koç, senaryo gereği bir dövüş sahnesi çekti. Sahnede Taro Emir Tekin'in yumruğu yanlışla Koç'un burnuna gelince 4 yerinde kırık meydana geldi. Son bölüme burnundaki bandajla kamera karşısına geçen oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

"BURNUM 4 YERİNDEN KIRILDI"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak bantlı burnu hakkında konuşan Mustafa Mert Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk burnuma geldi ve 4 yerinden kırıldı. Set kazası yaşadık, olabilir. İş devam ederken estetik yaptırmadım" ifadelerini kullandı.

Bir Peri Masalı setinde talihsiz kaza! Dövüş sahnesinde Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı

Başrollerini Alina Boz, Taro Emir Teki, Hazal Filiz Küçükköse, Mustafa Mert Koç ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Bir Peri Masalı dizisi, FOX TV'de yayınlanıyor.

Bir Peri Masalı setinde talihsiz kaza! Dövüş sahnesinde Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı
Bir Peri Masalı setinde talihsiz kaza! Dövüş sahnesinde Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı
Bir Peri Masalı setinde talihsiz kaza! Dövüş sahnesinde Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı
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Mustafa Mert Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı - Son Dakika
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