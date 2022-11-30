Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim - Son Dakika
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Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim

30.11.2022 15:48

Bir süredir aşk yaşadığı Hande Ertekin'le Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan şarkıcı Hakan Peker, ilişkilerde çok kıskanç olduğunu söyleyerek şaşkınlık yaratan itiraflarda bulundu. Her türlü paranoyanın kendisinde olduğunu söyleyen şarkıcı, "Kıskanç olduğum için takip eder ajan gönderirim. Hande eve gideceğini söyledi ama ben inanmadığım için otoparkında pusuya yatıp onu beklediğim oldu" dedi.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ve değişmeyen tarzıyla her fırsatta adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hakan Peker, bir süredir Hande Ertekin ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden ikili, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Sevgilisiyle ilk kez bir programa katılan Peker, kıskançlık itirafıyla ağızları açık bıraktı.

"KISKANCIM, CASUSLUK YAPARAK AJAN GÖNDERİRİM"

Kalaycıoğlu'nun "İlişkilerinde kıskanç mısın?" sorusu üzerine konuşan Peker, "Ben kıskanç biriyim. Benim takip etme gibi bir durumum var. Arabayla takipler, evin önünde yatmalar, casusluk yapmalar ve ajan göndermeler... Bende her türlü paranoya sabit. Tipim hiç göstermiyor dimi? Hande'nin evinin otoparkına gittim, ışıkları kapatarak yarım saat onun gelmesini bekledim. O aracından inince de yanına giderek Hande Hanım diye seslendim" dedi.

"HAKAN'IN BENİ TAKİP ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Peker'in kıskançlıkları üzerine konuşan Ertekin ise "Beni takip ettiğini gördüm. Arkadaşlarımla dışarıdaydım beni arayıp 'Buraya gelecek misin?' diye sordu. Ben de evde oğlan var, sabah onu okula getireceğim için gelemem dedim. Bir şekilde inanmamış ve evimin otoparkına gelmiş. Bu durum bir yandan da hoşuma gitti. Çünkü ilişkinin en başlarıydı" ifadelerini kullandı.

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Hakan Peker, Magazin, Son Dakika

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