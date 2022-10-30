Halı sahada görenler Manuş Baba sandı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Halı sahada görenler Manuş Baba sandı! Gerçek çok başka çıktı

30.10.2022 16:13

Bir süredir sosyal medyada halı sahadaki güzel hareketleri ile gündem olan ve Manuş Baba olduğu iddia edilen şahsın kim olduğu ortaya çıktı. İsminin Diego Nicolás Villar olduğu öğrenilen şahsın, eski bir futbolcu olduğu belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, şarkıcı Manuş Baba'ya benzeyen bir şahsın halı sahada futbol oynadığı görüntüler yer aldı. Kameralara yansıyan o anlarda şahsın rakiplerine göre üstün oyunu göze çarparken görüntülere yorum yağdı.

ESKİ FUTBOLCU ÇIKTI

Twitter'da gündem olan o görüntülerin aslı da ortaya çıktı. Şık hareketlerle rakiplerine futbol dersi veren şahsın, eski Arjantinli profesyonel futbolcu Diego Nicolás Villar olduğu belirlendi. Emekli olmadan önceki son kulübü Independiente de Mar del Plata olan Villar, şu günlerde bir bakkal dükkanı işletiyor.

YORUMLAR
500

Manuş Baba, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halı sahada görenler Manuş Baba sandı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Yorumcu Erman Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile anısı ortalığı karıştırdı: Kızları toplayıp geliyordum
16:35 Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı!
16:31 Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu
16:01 Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu
15:57 Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var
15:50 Sevgilisi Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle katleden boksör, cezaevinde intihar etti
15:53 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler: İttifak talebimiz reddedilirse toplumda infial oluşabilir
15:35 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi
15:35 Oyuncu Deniz Uğur'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin
15:26 TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2022 17:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Halı sahada görenler Manuş Baba sandı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement