Halı sahada görenler Manuş Baba sandı! Gerçek çok başka çıktı

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, Atatürk'le ilgili sözleri gündem oldu

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, şarkıcı Manuş Baba'ya benzeyen bir şahsın halı sahada futbol oynadığı görüntüler yer aldı. Kameralara yansıyan o anlarda şahsın rakiplerine göre üstün oyunu göze çarparken görüntülere yorum yağdı.

ESKİ FUTBOLCU ÇIKTI

Twitter'da gündem olan o görüntülerin aslı da ortaya çıktı. Şık hareketlerle rakiplerine futbol dersi veren şahsın, eski Arjantinli profesyonel futbolcu Diego Nicolás Villar olduğu belirlendi. Emekli olmadan önceki son kulübü Independiente de Mar del Plata olan Villar, şu günlerde bir bakkal dükkanı işletiyor.