Üye Girişi
Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı? - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı?

17.02.2022 14:37

Bu akşam 124. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye girecek.

BaşrollerindeHilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur

YORUMLAR
500

Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:12:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement