Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!

15.04.2022 09:15
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!

Her perşembe sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14 Nisan tarihli son bölümünde Züleyha'nın Hakan'ı affetmesi dikkat çekerken çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ölüp ölmeyeceği merak uyandırdı.

ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümünde Çolak'la evlenmeyi kabul eden Betül'ün Çolak'ı zehirlemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Konaktan zorla Şermin'i almak isteyen Çolak Züleyha'nın engel olmasıyla neye uğradığını şaşırırken, Şermin'i vermek istemeyen Züleyha'ya silah doğrultması ekranlara damga vurdu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

YORUMLAR
500
Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı? Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?

Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor! - Son Dakika


Son Dakika
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement