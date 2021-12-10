Boğaz köprüsünde evlenme teklifi

Habertürk 'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Dilan Çiçek Deniz , geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi. Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evlilik teklifini anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya 'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının, "Evlilik tarihi belli mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin teklif sonrası çifte nazar boncuğu hediye etmesinin ardından Saevarsson ise Türkçe, "Nazar değmesin..." diyerek, gülümsetti.

Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki iri taşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı. Çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamalarının ardından eğlenmek üzere mekana girdi.