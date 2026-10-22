Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın için Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki merkezinde imza töreni düzenlendi. Deneyimli teknik adam, dört yıllık sözleşmeye imza atarak ay-yıldızlılarda yeni dönemi başlattı.

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yalçın’ın futbol bilgisine ve tecrübesine güvendiklerini belirterek birlikte başarı için çalışacaklarını söyledi.

“KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİ”

Kendisine duyulan güven nedeniyle federasyon başkanına ve yönetimine teşekkür eden Yalçın, futbolculuk döneminde milli formayı gururla taşıdığını hatırlattı.

Deneyimli çalıştırıcı, “Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur” ifadelerini kullandı.

“HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM”

Milli Takım’da birlik duygusunu ön plana çıkaracaklarını belirten Yalçın, “Halkın teknik direktörüyüm” dedi. Ay-yıldızlı ekibe yönelik ilgi ve heyecanı yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen Yalçın, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Kadro tercihlerine ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, Milli Takım kapısının bütün oyunculara açık olduğunu vurgulayarak en doğru ve adaletli kadroyu oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

EKİBİ BELLİ OLDU

Sergen Yalçın’ın A Milli Takım’da birlikte görev yapacağı teknik ekip de netleşti. Ekipte yer alan isimler ve görevleri şöyle:

- Sergen Yalçın: Teknik Direktör

- Serhat Mert: Teknik Ekip Koordinatörü

- Murat Kaytaz: Yardımcı Antrenör

- Prof. Dr. Niyazi Eniseler: Atletik Performans Antrenörü

- Dr. Emre Gürbüz: Atletik Performans Antrenörü

- Erol Ayçiçek: Kaleci Antrenörü

- Tarık Yiğit Egeli: Maç ve Performans Analisti

- Okan Aydıner: Maç ve Performans Analisti

- Muhammet Nuri Püren: Yardımcı Maç ve Performans Analisti