Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak - Son Dakika

Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak

Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak
Son Güncelleme: 10.09.2023 14:01

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin kasım ayında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Mithat Can Özer'le ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşka yelken açan Alina Boz, evliliğe emin adımlarla ilerliyor. Ünlü çiftin önümüzdeki kasım ayında evleneceği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.

EVLİLİK PLANI YAPMAYA BAŞLADILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, işletmeciliğin yanı sıra çektiği sinema filmleriyle de adından söz ettiren Umut Evirgen, çok iyi anlaştığı ve çok aşık olduğu Alina Boz'la evlilik planı yapmaya başladı. Her yerde el ele, göz göze olan çiftin sürpriz yapıp kasım ayında evlenebileceği bile konuşuluyor.

TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Alina Boz'a çok sayıda dizi teklifi gitti. Bu dizilerden birinin "Tutsak" isimli dizi olduğu belirtildi. Ancak güzel oyuncunun henüz "evet" dediği yeni bir dizi projesi yok. Umut Evirgen'le sık sık tatil planları yapan Boz, şu günlerde aşk hayatında yakaladığı mutluluğun tadını çıkarıyor.

Umut Evirgen, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak - Son Dakika


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14:01 Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak
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SON DAKİKA: Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasın oturacak - Son Dakika
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