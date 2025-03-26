Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı - Son Dakika
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Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı

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90'lı yılların aranan isimlerinden biri olan estetik tutkunu şarkıcı Hatice yaptırdığı botoks işlemi sonrası geçtiğimiz hafta zehirlendiğini açıklamıştı.Şimdi ise bir canlı yayına katılan Hatice'nin program esnasında konuşurken güçlük yaşandığı kameralara yansıdı. Hatice, ''İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar'' diyerek sevenlerini uyardı.

26.03.2025 10:40  Güncelleme: 10:51
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Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor.1990'lı yılların daha başında "Farfara" ve "Çıt Çıt" şarkıları ile yıldızı parlayan Hatice, son yıllarda kariyerinden daha çok değişimiyle magazin kulislerinde anılıyor.

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Hatice son olarak geçtiğimiz hafta botoks zehirlenmesi yaşadığını takipçilerine duyurmuştu. Hatice şimdi ise yaşadığı süreci TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda anlattı.

"OLAĞAN DIŞI SÜREÇ YAŞADIM"

Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice başından geçen süreci anlattı. Yasal yollara vurmayacağını söyleyen ve konuşmakta zorlanan Hatice şu ifadeleri kullandı: Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde.

Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı

3-sayfa, Magazin, Hatice, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BURAK HANZADE:
    tayyipçi olsaydı botoksun yakıştığı en güzel sanatçı olurdu demi yandaş son dakka imamoğlunu destekledi diye botoks zehirlenmesi yazmış kadına 8 41 Yanıtla
  • 78908900:
    Konuşma organı ile boşaltma organı yer değiştirilmiştir Botoks sayesinde . 20 8 Yanıtla
  • 19971997:
    Yüce Mevlam uyarmiş.. bi daha devlete atip tutarsan carpilacan diyor 15 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    78908900 konuşmanın organı var sanıyor yazık :) 3 10 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    verse bkunda yumurta kırarsınız burda linçliyorsunuz çkallar 5 7 Yanıtla
  • Erdem Akca:
    O değilde estetik bu garıya evrim geçirtti resmen 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı - Son Dakika
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