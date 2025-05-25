Brad Pitt, Formula 1 Filmiyle Dönüyor

BRAD Pitt'in, 'Formula 1' filmiyle beyaz perdeye döneceği açıklandı.

Oyuncu Brad Pitt, 'Formula 1' filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Pitt, yarış kariyerine ara verdikten sonra pistlere dönen deneyimli pilot Sonny Hayes karakterini canlandırıyor. Hayes'in takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde ise oyuncu Damson Idris yer alıyor.

Yapımcılığını yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton üstlendiği film, dünya genelinde haziran ayının ikinci yarısında vizyona girecek.