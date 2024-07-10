Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi - Son Dakika
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Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi

Bruce Willis\'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi

32 yaşındaki müzisyen Scout, Los Angeles'ta bir mağazada iç çamaşırlarıyla kıyafet denemesi yaparken görüntülendi. Çeşitli kıyafetler deneyen Scout, bu süreçte bazen sadece iç çamaşırları ve şeffaf üstle dururken görüldü. Bu durumda mahremiyetini korumak için göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü. Scout ve kardeşleri, babaları Bruce'un afazi ve frontotemporal demans ile mücadelesi hakkında da sosyal medyada bilgi veriyorlar.

10.07.2024 11:01
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Müzisyen, sadece iç çamaşırlarıyla kalarak farklı kıyafetler denedi. Scout, 32 yaşında, Los Angeles'taki bir mağazanın ortasında soyunup tekrar giyinirken görüldü.

Die Hard yıldızının kızı, düz ve arkaya doğru inen koyu renk saçlarını sergiledi. Kıyafet değişiklikleri sırasında pembe platformlu terliklerini hep ayağında tuttu.

Scout, siyah ve gri, kamuflaj desenli gibi görünen bir pantolon denedi. Ayrıca mavi, beyaz ve kahverengi bir maxi elbise, koyu renkli bir etek, dar kırmızı bir slip elbise, şeffaf krem bir elbise, kısa ipek bir etek ve mağazadan başka parçalar denedi.

Bazen, sadece iç çamaşırı ve şeffaf üstle dururken görüldü. Ancak bir noktada üstünü tamamen çıkardı ve mahremiyetini korumak için elleriyle göğüslerini kapattı.

BRUCE'UN MÜCADELESİ

Scout ve kardeşleri, sosyal medyada yeni albümünü tanıtmanın yanı sıra babası Bruce'un afaziyle mücadelesi hakkında da hayranlarını bilgilendiriyor.

Fifth Element yıldızı, 2022'de afazi ve Şubat 2023'te frontotemporal demans teşhisi aldı.

Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi

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Son Dakika Magazin Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • vatan sağolsun: bize ne bundan doğru haber yapın.sacma sapan haber olmayan şeylerle meşgul etmeyin bizi. 51 2 Yanıtla
  • ferhat eser: ender efendi mağazanın kabinlerini sökmüş kızın suçu yok 6 2 Yanıtla
    Muhammed Boğatekin: gözün gönlün açılmıştır şimdi senin ferhat 0 0 ferhat eser: benim ilgi alanıma öyle herkez giremez ben secici biriyim 0 0
  • Halo Dayı: Bu kadar geniş olmaya gerek yok. 4 3 Yanıtla

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