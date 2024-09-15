'Bu neyin kafası' dedirttiler! Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti - Son Dakika
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'Bu neyin kafası' dedirttiler! Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti

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Youtube fenomenleri Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın ağırladığı Didem Soydan ile ilginç anlar yaşandı. İki fenomen, Soydan'ın ayaklarını öptü ve ayakkabısından içki içti. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Didem Soydan, ayakkabısından viski içilmesi konusunda 'Hayatımda ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum' dedi. İlginç anlar Mesutcan Tomay'ın Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koymasıyla devam etti.

15.09.2024 20:49  Güncelleme: 21:02
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Ali Biçim ve Mesutcan Tomay, Youtube programlarında ağırladıkları Didem Soydan ile ilginç anlar yaşadı. İki fenomen önce Soydan'ın ayaklarını öptü ardından topuklu ayakkabıları ile içki içti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

'Bu neyin kafası' dedirttiler! İki fenomen Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti

Youtube'da program yapan iki fenomen Ali Biçim ve Mesutcan Tomay, Didem Soydan'ın katıldığı yayınlarında 'Bu neyin kafası' dedirten anlara imza attılar. Ali Biçim önce ünlü mankenin topuklu ayakkabısına içki koyup içti.

'Bu neyin kafası' dedirttiler! İki fenomen Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti

"İLK DEFA YAŞADIĞIM BİR DENEYİM"

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan ise o anlarda "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi" diyerek güldü. İlginç anlar bununla da sınırlı kalmadı. Mesut Can Tomay daha sonra "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur" diyerek Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu. Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra kısa sürede viral oldu.

'Bu neyin kafası' dedirttiler! İki fenomen Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti
\'Bu neyin kafası\' dedirttiler! Didem Soydan\'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti

Didem Soydan, Sosyal Medya, Ali Biçim, YouTube, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Bu neyin kafası' dedirttiler! Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

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SON DAKİKA: 'Bu neyin kafası' dedirttiler! Didem Soydan'ın önce ayaklarını öptü sonra ayakkabısından içki içti - Son Dakika
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