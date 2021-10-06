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Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski - Son Dakika

Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski

06.10.2021 13:49

4 ay önce evlendiği oyuncu Burak Sergen'in koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde aldattığı iddia edilen Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu. Özer Kocer ile basına sızan fotoğraflarının eski olduğunu dile getiren Ünsal, "Hastayken aldatma söz konusu bile değil" ifadeleri yer aldı.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Hatta Ünsal ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

"ALDATMA YOK, FOTOĞRAFLAR ESKİ"

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Nihan Ünsal, Magazin D haber müdürü Asiye Acar'a özel olarak yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söyledi. Ünsal, açıklamasında "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.

İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu: İhanet yok, fotoğraflar eski
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski

Burak Sergen, Nisan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski - Son Dakika
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