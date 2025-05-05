Buray'dan şoke eden evlilik itirafı: 6 sene evli aldım - Son Dakika
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Buray'dan şoke eden evlilik itirafı: 6 sene evli aldım

Buray\'dan şoke eden evlilik itirafı: 6 sene evli aldım

Ünlü şarkıcı Buray, katıldığı programda özel hayatına dair en çarpıcı açıklamasını yaptı. ''6 yıl evli kaldım'' diyen sanatçı, Avustralya'da yaptığı evliliği ve genç yaşta verdiği bu kararı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

05.05.2025 10:56
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Ünlü pop şarkıcısı Buray, katıldığı "Konuşanlar" programında özel hayatına dair ilk kez bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Müzik kariyeriyle olduğu kadar duru sesi ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Buray, en uzun ilişkisi ve geçmişte yaşadığı evlilik hakkında konuştu. Sunucu Hasan Can Kaya'nın yönelttiği "En uzun ilişkin ne kadar sürdü?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Buray, izleyicileri şaşırtan bir itirafta bulundu:

EVLİLİK İTİRAFI

"6 yıl evli kaldım" diyen ünlü sanatçı, ilk kez kamuoyuyla evlilik geçmişini paylaştı. Açıklamalarına devam eden Buray, gençlik yıllarında Avustralya'da yaşadığını belirterek, "24 yaşındayken kızı istedim, 25 yaşında evlendim. 31 yaşında boşandım. Eski eşim Avustralya doğumluydu ama ailesi Türk'tü" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Buray, katıldığı programda özel hayatına dair en çarpıcı açıklamasını yaptı. "6 yıl evli kaldım" diyen sanatçı, Avustralya'da yaptığı evliliği ve genç yaşta verdiği bu kararı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

3-sayfa, Magazin, Müzik, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buray'dan şoke eden evlilik itirafı: 6 sene evli aldım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oğuz YALMAN:
    Bu haber başlığını yazan arkadaşa selam olsun.... 5 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu kim ya 0 1 Yanıtla
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