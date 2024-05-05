Burcu Biricik, yeni yaşını dostlarıyla kutladı ve kızının adını açıkladı

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Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutladı. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Biricik'in fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

ADINI AÇIKLADI

Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yaptı. Ünlü isim kızının adını da konuşmasında açıklamış oldu.