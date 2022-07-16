Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi - Son Dakika
Üye Girişi

Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi

16.07.2022 01:00
Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sahile çöp atanlara Twitter'daki paylaşımıyla sitem etti.

Burcu Özberk'in başrolünde rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti.

Ünlü oyuncu bir süre çalışmak istemediğini ve kendisine vakit ayırmak istediğini açıklamıştı. Şimdilerde bol bol tatil yapan oyuncu tatil pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Twitter'da isyan etti. Özberk, sahile çöp atanlara Twitter'daki paylaşımıyla sitem etti. Burcu Özberk, paylaşımında "Çöpü çöpe atmayı öğrenemediniz! Tüm sahil çöp ama yaaaaa" dedi.

İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

YORUMLAR
500
The Boys, yeni bir seriyle geliyor! The Boys, yeni bir seriyle geliyor! Batı Afrika Devletleri mahkemesi, Nijerya'nın Twitter yasağını 'kanunsuz' ilan etti Batı Afrika Devletleri mahkemesi, Nijerya'nın Twitter yasağını 'kanunsuz' ilan etti
Kaynak: Snob Magazin

Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 01:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement