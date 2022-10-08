Burcu Sedef....HAKSIZLIĞI ONAYLADI ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre Burcu Sedef, Pekkan'la aynı gün randevusu olan Ersoy'a süperstarın kostümü geç bitince yetişemedi. Bunun üzerine Diva, Ajda Pekkan'ın kasıtlı olarak Burcu Sedef'i evinde tuttuğunu öne sürdü ve süperstarı hedef alan sözler söyledi. Ünlü modacı dün "Söylemezsem Olmaz" programında da sanatçılardan özür diledi: "Kimse arasında laf getirip götürmedim. O gün belki benim hatam oldu. Bülent Ersoy'u farkında olmadan üzdüysem özür dilerim. Tüm servis verdiğim kişiler velinimetimdir. İkisinden de özür diliyorum."